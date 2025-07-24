Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в Горно-Алтайске обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, обстановку на Южном Кавказе, участие республики в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Москва обеспокоена снижением торгового оборота между сторонами.

«Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами. Обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы ситуация налаживалась»,— сказал Алексей Оверчук журналистам. По его словам, затрагивался и вопрос российских инвестиций в Армению.

Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в Международной экологической конференции, которая пройдет на Алтае с 24 по 26 июля.