ХАМАС сообщил Израилю, что 20 заложников, оставшихся в живых, уже готовы к освобождению. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Впервые представители движения официально подтвердили наличие 20 живых израильских заложников.

ХАМАС передал сообщение через арабских посредников. Израильская армия готовится принять освобождённых ближайшей ночью, но, по оценке одного из израильских чиновников, наиболее вероятно, что процесс начнётся в понедельник — в день визита Дональда Трампа в Израиль и Египет.

Канцелярия израильского премьера сообщает, что, Нетаньяху уже связался с координатором по делам похищенных и пропавших без вести Галем Хиршем и передал ему, что «Израиль готов к немедленной абсорбции всех наших заложников».

Но ранее представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил агентству Франс-Пресс, что освобождение заложников начнётся в понедельник утром. Красный Крест должен подтвердить точное время передачи.

При этом группировка сообщила посредникам, что не располагает сведениями о местонахождении останков некоторых погибших заложников и не сможет соблюсти 72-часовой срок, предусмотренный американским планом, для их передачи.

Израильские спецслужбы также считают, что у ХАМАСа нет полной информации о местонахожении всех тел погибших, и признают, что сбор и передача останков займёт больше времени.

В связи с этим создаётся совместная международная рабочая группа для поиска останков израильских заложников. В её состав войдут представители Турции, США, Катара и Египта. В Израиле сегодня завершают подготовку к операции по возвращению заложников.

«Мы готовы к операции «Возвращение домой» и ко всем возможным сценариям с прошлой ночи. Ожидаем, что процесс освобождения ваших близких начнётся утром в понедельник. В рамках этой операции к нам перейдут живые заложники, а также ожидается передача тел погибших. Подготовка к приёму заложников завершена — как на территории сектора Газа, так и в лагере Реим, в больницах и в государственных структурах», — рассказал Галь Хирш.

Семьи получили инструкции о необходимости быть готовыми к встрече, они должны пройти вакцинацию из-за возможных инфекций, которыми израильтяне могли заразиться в Газе. (israelinfo.co.il)