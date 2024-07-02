Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), сообщил фонд в понедельник, 1 июля. На этом посту Юлия Навальная сменила оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова, который возглавлял фонд с 2012 года.

В сообщении HRF говорится, что Навальная, «известная своей непоколебимой приверженность демократическим принципам и правам человека, а также неуклонной поддержкой своего мужа», привнесет в организацию «богатый опыт и целеустремленность».

«Для меня, как человека, лично наблюдавшего угрозу, которую представляет диктатура для наших близких и всего мира в целом, большая честь занять пост председателя Human Rights Foundation, — прокомментировала Навальная назначение на должность. — Миссия HRF близка моему сердцу, и я с нетерпением жду возможности помочь в ее реализации».

Human Rights Foundation — некоммерческая организация, основанная в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Своей главной задачей фонд называет борьбу с тиранией во всем мире. (DW)