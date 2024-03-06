Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Об этом следует из информации на сайте службы.​​​​

В декабре 2023 года МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях Каспарова и сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ) Ивана Тютрина (признан в РФ иноагентом) после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.