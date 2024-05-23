Превратившийся в мегаполис Баку продолжает стремительно расширяться, создавая новые и углубляя старые проблемы. Одним из наболевших вопросов Баку все еще остается плачевная ситуация в общественном транспорте. Усилиями почившего в бозе Бакинского транспортного агентства (БТА) эта ситуация только ухудшалась. Чего только стоил пассажирам эксперимент БТА под названием «оптимизация», в результате которого были закрыты или сокращены несколько десятков автобусных маршрутов. По этой причине пассажирам приходится добираться до нужного места пересадками, используя два, а порой и три транспортных средства. Это, в свою очередь, приводит к повышению численности пассажиров в автобусах, тесноте и давке, не говоря уже о том, что больно бьет по карману.

После того, как сфера общественного транспорта Баку полностью перешла к Азербайджанскому агентству наземного транспорта (AYNA), появилась небольшая надежда, что ситуация изменится к лучшему. Особенно после того, как председатель правления AYNA Анар Рзаев в эфире REAL TV заявил о том, что сеть общественного транспорта страны претерпит изменения.

«Новая маршрутная сеть Баку уже готова. Мы уменьшим число маршрутных линий и увеличим количество автобусов на маршрутах. Дублирующие друг друга линии будут меняться. Цель заключается в том, чтобы пересадить граждан с личного транспорта на автобусы и уменьшить пробки. Предпринимаются шаги для того, чтобы Баку был больше ориентирован на пешеходов, чем на автомобили», — сказал он.

Несмотря на эти заявления AYNA все еще предстоит разгребать многие проблемы, которые остались ей в наследство от БТА и по большей части были созданы в результате малоэффективной, а порой и противоречивой деятельности этой структуры. БТА не смогло привить водителям культуру вождения. До сих пор можно увидеть, как водители пассажирских автобусов едут наперегонки, создают аварийные ситуации на дорогах, пассажиров также беспокоит их курение, громко звучащая в салоне музыка, грубое обращение. Водители такси паркуются на автобусных остановках иногда в два ряда, создавая неудобства для ожидающих автобусы пассажиров. Наведение элементарного порядка на дорогах для транспортных чиновников осталось невыполнимой миссией.

Кроме того, представители БТА громогласно и на всех экранах телеканалов заявляли, что ведут неустанную борьбу с таким негативным явлением, как езда автобусов с открытыми дверьми, но вчерашний трагический случай на территории Сабунчинского района Баку наглядно говорит о том, что от этих разговоров было мало толку.

Так, на автобусной остановке, расположенной на улице Бабека 157, из открытой двери автобуса маршрута № 173 выпала пассажирка Тамелла Надир гызы Джафарова (1964 г.р.). Так как в это время автобус тронулся с места, переднее колесо автобуса переехало женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. Иными словами, водитель автобуса попросту выехал с остановки, не потрудившись закрыть двери, что привело к трагической гибели женщины.

О том, что водители бакинских автобусов имеют обыкновение ездить с открытыми дверьми, азербайджанские СМИ писали бесчисленное множество раз. Но БТА смотрело сквозь пальцы на то, как автобусы разъезжают по городу с открытыми дверьми. Дело дальше пустых обещаний наказать водителей бакинских автобусов не шло. И как мы все убедились, подобная халатность транспортных чиновников привела к трагической гибели женщины.

Здесь уместно напомнить, что в марте в СМИ прошла информация о том, что автобус №567, курсирующий от Бакинского международного автовокзального комплекса в направлении поселка Гобу, ехал на высокой скорости и с открытыми дверьми, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны пассажиров.

Скоро в Баку наступит лето. Обычно в это время года водители бакинских автобусов, не оснащенных системой охлаждения, несмотря на китайские предупреждения со стороны транспортных чиновников, предпочитают ездить с открытыми дверьми для вентиляции салона. А это значит, что ежеминутно над жизнью и здоровьем пассажиров бакинских автобусов будет нависать дамоклов меч, особенно в часы пик, когда салоны переполнены людьми, свисающими из открытых дверей…