В Дрездене 12 мая состоялась церемония вручения Дрезденской премии мира. Она вручается людям за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. В нынешнем году лауреатом посмертно стал погибший в феврале в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе российский оппозиционер Алексей Навальный. На церемонии в Дрездене награда была передана его вдове Юлии Навальной.

Как сообщает DW, церемония прошла в дрезденском государственном драматическом театре. Торжественную речь в честь лауреата произнёс бывший президент ФРГ Йоахим Гаук, который назвал Навального противником российского президента Владимира Путина, перед которым «Путин испытывал страх».

В решении жюри о присуждении премии Навальному говорится, что он был политзаключённым, «чья смерть олицетворяет бесчисленное количество людей, которые борются за свободу и демократию в России, попадают за это в тюрьму или погибают». Отмечается, что он стал примером для других борцов за права человека.

Дрезденскую премию мира учредили в 2010 году. Первым лауреатом стал бывший президент СССР Михаил Горбачёв. В 2015 году награды удостоили Станислава Петрова, действия которого в 1983 году предотвратили возможный ядерный конфликт между СССР и США. Денежный приз, связанный с премией — 10 тысяч евро.

Алексей Навальный умер в колонии в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. По официальной версии, смерть политика наступила по естественным причинам. Соратники Навального считают, что его убили по распоряжению российских властей.