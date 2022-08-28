В самом сердце старого Баку — в Ичеришехер проходит выставка, посвященная известному азербайджанскому мастеру живописи, режиссеру Назиму Мамедову (1934-2004).

На открытой площадке галереи Art Tower установлены 8 красочных банеров. Выставка получила название «Яркие цвета лета», сообщает #.

Организатор вернисажа — НПО Arts Council Azerbaijan.

Многогранная палитра цветов внутреннего мира известного художника, члена Союза кинематографистов СССР и Союза художников СССР, известного азербайджанского художника- мультипликатора Назима Мамедова отражена в рамках экспозиции «Яркие цвета лета», представленной любителям и почитателям его творчества, пылающего добром и светом.

Искренность выражаемых эмоций раскрыла уровень мастерства художника, проявленный в его отношении к искусству. Незабвенная сила творчества мастера видна в жизнеутверждающих композициях разных жанров и техник.

Однако лишь восемь из них, вызывающих восторг и безграничную любовь посетителей всех возрастов, наций и религий, которые заинтересованным взглядом озирают баннеры крупного масштаба, успешно демонстрируются публике.

Неразрывная связь Назима Мамедова с отечественными мультфильмами неоспорима. Будучи одним из основателей азербайджанской мультипликации, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Однако, он известен не только как хороший мультипликатор, но и как талантливый художник.

Полотна мастера отличаются свойственным лишь ему почерком, включившим в себя яркий национальный колорит Азербайджана, его работы отражают богатое культурное наследие нашей страны.

Назим Мамедов создал первую в республике мультфильм-оперу в 5 частях «Прекрасная Фатма», что стало одним из самых значимых культурных событий 1988 года. Он является режиссером таких мультфильмов, как «Медведь и мышь» (1970), «Паломничество лиса» (1971), «Новые похождения Джиртдана» (1973), «Прекрасная царевна нефть» (1974), «Шах и слуга» (1979), «Камень» (1979), «И увидела Умай сон» (1986) и т.д.

Н. Мамедов уделял особое внимание станковой живописи, графике, книжной детской иллюстрации, его картины широко известны в Азербайджане и далеко за его пределами. Первая персональная выставка мастера «Авангард» состоялась в 1995 году.

«Выставки, посвященные творчеству Назима Мамедова, проводятся ежегодно. Коллекция моего отца, которую я ежегодно выставляю в совершенно разных пространствах и форматах, обычно охватывает всю его деятельность, а т.к. она многогранна, выставки бывают связаны с анимацией, акварелью, книжной графикой и живописью. В этот раз идея создания выставки перешла в решение организовать ее на открытом воздухе на площадке перед Art Tower в рамках совместного проекта Icheriseher и ArtsCouncil. Мы постарались сделать так, чтобы эти работы охватили как можно больше людей. На открытом воздухе представлено 8 его работ довольно крупных размеров, напечатанных на баннерах. Выставки, посвященные его творчеству, бывают сезонными, т.е. длятся несколько месяцев, а в год их бывает несколько», — говорит # сын художника, руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.