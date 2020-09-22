Япония готова стать постоянным членом СБ ООН

Япония считает необходимым реформирование Совета Безопасности ООН и готова стать его постоянным членом. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги в ходе послания по случаю 75-летия ООН, опубликованного во вторник на Youtube-канале внешнеполитического ведомства Японии.

«Ради укрепления ООН нельзя больше откладывать реформу СБ. К сожалению, созданная 75 лет назад система не может полноценно выполнять предписанные ей задачи. Я убежден, что страны-члены, обладающие возможностью и намерением взять на себя ответственность, должны присутствовать в расширенном СБ. Лишь тогда СБ будет восстановлен в качестве эффективного и репрезентативного органа. Япония полностью готова выполнять эти обязанности в качестве постоянного члена СБ и внести свой вклад в установление порядка и стабильности в мире», — сказал Мотэги.

«В декларации этой встречи на высоком уровне мы обязались вдохнуть новую жизнь в дискуссию по поводу реформирования СБ. Чтобы продвинуться вперед и исполнить это обязательство, я призываю все страны — члены ООН начать письменные переговоры [по данному вопросу]», — объявил министр.