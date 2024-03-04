Туркменистан в этом году может стать полноправным членом Организации тюркских государств (TDT).

Об этом сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

По словам Гурбангулу Бердымухамедова, решение может быть объявлено на саммите глав государств, посвященном 300-летию Махтумкули Фраги в Ашхабаде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание принять участие в саммите, который пройдет в Ашхабаде.

Отметим, Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя в ОТГ.