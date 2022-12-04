Риторика Москвы о возможном ядерном ударе стала ключевым фактором для Финляндии, повлиявшим на ее решение вступить в НАТО, сказал глава МИД страны Пекка Хаависто в интервью изданию Kyodo.

После российского вторжения в Украину «реальности безопасности в Европе изменились». Опасения ядерной риторики России побудили Финляндию изменить политику безопасности и подать заявку в НАТО, сказал Хаависто.

Российские официальные лица несколько раз угрожали западным странам ядерной войной. Так, глава России Владимир Путин говорил о готовности использовать «все имеющиеся средства» для защиты оккупированных территорий Украины. Он пригрозил западным странам «розой ветров», которая может «развернуться» в их сторону. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев также регулярно говорил о возможности применения ядерной бомбы.

Однако, когда с жесткой критикой ядерной риторики выступили китайские политики, назвав разговоры о ядерной войне «безответственными» угрозами, российские лидеры перестали поднимать тему ядерного удара.

После начала войны в Украине две скандинавские страны — Финляндия и Швеция — подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Процесс требует ратификации всеми 30 членами альянса, причем Венгрия и Турция — единственные две страны, которые еще не сделали этого. Министр иностранных дел Финляндии уверен, что Венгрия даст одобрение в начале февраля, и он «очень надеется, что весной все будет улажено», включая ратификацию Турцией.

Премьер-министр Венгрия Виктор Орбан в конце ноября заявил, что парламент поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО на первой сессии законодательного собрания в следующем году.

Однако Турция отказывается ратифицировать присоединение стран к альянсу, пока Швеция и Финляндия не выполнят свою часть договора — экстрадируют членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, Анкара будет затягивать процесс до национальных выборов, которые пройдут в июне 2023 года, писал Bloomberg. По словам источников издания, Эрдогану необходима поддержка националистов в преддверии президентских выборов, поэтому он стремится консолидировать их голоса, требуя выдать членов партии РПК.

Вчера, 3 декабря, Швеция экстрадировала первого члена Рабочей партии Курдистана в Турцию — Махмута Тата. Анкара обвиняет его в террористической деятельности, ему грозят шесть лет и десять месяцев тюрьмы. (moscowtimes.ru)