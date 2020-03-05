Взаимные удары вслед за мирным соглашением

Неожиданная новость среды — США ударили по афганскому террористическому движению Талибан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Речь идет об ударе с воздуха в провинции Гильменд. Отмечается, что до этого Талибан атаковал пост афганских национальных сил безопасности.

Как известно, на днях США и Талибан подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса. Все радовались, называли документ «историческим». Казалось, США поняли, что это реальная сила, а не искусственно поддерживаемая бюрократия в Кабуле. Что дело может двинуться к замирению Афганистана. И вот такая новость. Американцы говорят, что вроде бы те первые начали. Но если есть соглашение, то зачем сразу же отвечать огнем? То есть, какова вообще тогда ценность этого заключенного документа? Будут ли теперь США выводить войска? И в чьих интересах продолжение войны в Афганистане? Эти вопросы # адресовало известным экспертам.

Политолог Тофиг Аббасов:

— Во-первых, надо определиться с понятием, что такое Талибан сегодня. Это не единая сила, а очень широкое движение, которое практически охватило более чем половину территории Афганистана. Талибы контролируют разные регионы этого государства, и сейчас это движение имеет как минимум три ветви. Одна из них — классический Талибан, который всегда ориентировался на официальный Исламабад, на пакистанские спецслужбы. Есть Талибан, придерживающийся проиранской позиции, и есть Талибан, оформившийся недавно, который имеет контакты в Москве. То есть, у этих трех групп, вместе формирующих движение Талибан, есть разные цели, разные программные подходы, и поэтому американцы всегда путались в догадках, все время пытались унифицировать их как единую силу, но это у них не получалось.

И вот сейчас, при поддержке внешних сил и центрального правительства Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани, США договорились с одной из группировок внутри Талибана, которая вроде бы нашла консенсус с Кабулом. И в данном случае американцы попытались создать многообещающую атмосферу вокруг этого, дали слово вывести свои войска из страны, ради начала мирного процесса в ней. Но это больше пиар. В реальности в Афганистане царит хаос. Потому что центральная власть не обладает силами и возможностями для контроля над страной. Много разрозненных вооруженных сил, ориентирующихся на различные внешние центры. И последние достижения Вашингтона вовсе не говорят о том, что весь Талибан поддерживает концепцию примирения. Надо сказать, что Афганистан – оккупированная страна, в ней находятся воинские контингенты ряда западных государств. И заявления Вашингтона о готовящемся выводе американских подразделений оттуда, это, скорее всего, просто громкие слова.

Целиком они покидать Афганистан не собираются, около 8 тысяч военных из нынешних 14-ти они хотят оставить там. США не могут позволить себе уйти из страны, которая является государством-ключом. А Афганистан действительно страна-ключ. Потому что он имеет сухопутные границы со многими государствами региона, к которым Штаты испытывают неформальный интерес. Это Иран, Пакистан, Китай, постсоветские республики Азии. Бросить все эти наработки – просто непозволительно с точки зрения геополитической конъюнктуры.

Да, американцы пытаются добиться какой-то стабильности в Афганистане, придать уверенности центральной власти в Кабуле и его окрестностях. Несколько лет назад американцы пытались даже возродить горнорудную промышленность страны, определили подрядчиков, но затем были вынуждены отказаться от этой затеи. Сдали назад под натиском обстоятельств. Поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы думать, будто Афганистан при поддержке США вступает в новую полосу, которая гарантирует возрождение страны.

Там просто нет единой силы, способной взять на себя ответственность за ситуацию во всей стране, гарантировать вечное перемирие и стабилизацию. И я думаю, что до конца всех мытарств этой многострадальной стране еще очень далеко.

Что же до результативности последних действий США в Афганистане, это напоминает такую же историю с Северной Кореей, когда американцы говорили, что переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном начинают новый этап отношений, а в итоге ничего из этого не вышло. То есть, дипломатические грёзы это все-таки не политика реалий.

Афганцы понимают, что присутствие США и создание марионеточного правительства никогда не приведут к миру и к общему знаменателю для всех граждан страны.

Поэтому то, что произошло, эти новые бомбежки сил талибов – говорит о том, что там немало сил, которые продолжают считать США оккупантами, и никогда не примирятся с ними.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Дело в том, что ситуация в Афганистане даже после подписания соглашения с талибами казалась не такой простой и однозначной. В частности, высказывались предположения, что перспективы реализации этих соглашений неопределенны.

Поэтому на фоне таких осторожных оценок, сегодняшняя ситуация с нанесением взаимных ударов подтверждает еще раз, что мир в Афганистане очень хрупок, и помимо США и Талибана там действует еще много групп и интересов, которые могут быть вовсе не заинтересованы в реализации мирного соглашения.

Можно только предполагать, почему вообще возникла эта напряженность. Ведь ее могли спровоцировать и другие силы. Там же весьма условный контроль над теми или иными территориями, регионами.

В самом соглашении с США говорится о дальнейших действиях Талибана в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды. То есть, эти структуры там тоже все еще есть, и дают о себе знать. Они и могли быть этими провокаторами.

Могут быть другие группы, заинтересованные в том, чтобы США сохранили свое военное присутствие в регионе. Почему это нужно деструктивным силам? Дело в том, что присутствие США и их конфликт с талибами, держит последних в постоянном напряжении, а это делает более комфортным существование иных, конкурирующих с ними местных сил.

Кроме того, и сам Талибан далеко не однороден. Внутри него действуют силы, выступающие против соглашения с США. То есть, и они могли проявить активность в последних событиях. Нет достаточной информации о том, что происходит в самом стане Талибана. А вообще, Афганистан пока не та страна, в которой можно достичь каких-то целей одним лишь подписанием соглашений.