Глава правительства Германии считает, что российского диктатора действительно «интересует классическое империалистическое завоевание земли».

Предложения хозяина Кремля Владимира Путина относительно начала «мирных переговоров» с Украиной несерьезны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед началом Саммитом мира Украины в Швейцарии, сообщает ZDF.

«В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну», — отметил глава немецкого правительства.

За «империалистическую мечту» российский диктатор принял то, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены, резюмировал Шольц.

Напомним, Владимир Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров по Украине – надежность любых гарантий. При этом он озвучил базу, которая могла бы стать основой для таких переговоров.