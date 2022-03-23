В Азербайджане участились случаи конфискации у граждан огнестрельного оружия. Как правило, граждане, у которых находят оружие, привлекаются к ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Азербайджана (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Хотим напомнить, что в 1918 году Совнарком РСФСР принял декрет «О сдаче оружия», где максимальной мерой наказания за незаконное хранение оружия служили десять лет заключения. Тогда же Совет Народных комиссаров Украины принял собственное, отличное от российского, решение. Ввиду острой нужды в оружии для формируемой Красной украинской армии его решили у населения не отбирать, а выкупать. Благодаря этому решению в Украине в течение нескольких месяцев было накоплено столько оружия, что им можно было вооружить целую армию.

Такая практика также применялась и после окончания Великой Отечественной войны. После войны на полях сражений осталось много оружия – как советского, так и немецкого. Большая часть его попала в руки гражданского населения. Это привело к резкому росту преступности в стране. Власти решили выкупить это оружие. В стране были созданы многочисленные пункты сдачи стрелкового оружия и боеприпасов. Сдавшие оружие и боеприпасы граждане освобождались от уголовной ответственности и получали от государства определенную сумму. Таким образом за короткое время государству удалось собрать большую часть находящегося у населения оружия.

После завершения 44-дневной войны, в руки населения Азербайджана также попало некоторое количество оружия. Как заявил # глава пресс- службы МВД Эльшад Гаджиев, в числе конфискованного у населения за последнее время оружия были и те, которые были привезены из Карабаха.

По словам военного юриста Тельмана Абилова, практика выкупа оружия у населения после II Мировой войны применялась не только в СССР, но и в ряде европейских стран. «Но в Азербайджане гражданин, сдавший государству найденное им оружие, может быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал Тельман Абилов.

Каково же мнение по этому поводу депутатов законодателього органа Азербайджана? Депутат Милли Меджлиса, член комитета по обороне, безопасности и по борьбе с коррупцией Эльман Мамедов выступил против скупки оружия у населения. «Это может привести к нежелательным последствиям. Многие решат заняться добычей оружия для продажи», — считает Эльман Мамедов. Другой же член комитета, депутат Агиль Аббас, наоборот выступил за финансовое поощрение лиц, добровольно сдавших государству найденное ими оружие.

Мнения законодателей разделились, а как считает общественность — выкупать или конфисковать?