Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребует конфисковать активы бывшего президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ABC news.

«Если у него не будет средств на погашение штрафа, то мы обратимся в суд для принудительного исполнения решения и попросим арестовать его активы», — сообщила она в интервью телеканалу.

По ее словам, конфискация может затронуть принадлежащий Трампу небоскреб, расположенный на Уолл-стрит.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн.