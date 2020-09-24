ВВС Азербайджана провели ночные учения

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, Военно-воздушные силы (ВВС) провели учебно-тренировочные полеты в ночное время и условиях ограниченной видимости.

Согласно сценарию, самолеты Су-25 и МиГ-29 выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.

В ходе учений пилоты также вели воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.

Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.