Согласно утвержденному плану действий на 2023 год, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана в рамках «Концепции оперативных возможностей» НАТО состоялись «Самооценочные учения 2-го уровня (SEL-2)» пары вертолетов «Ми-17-1В» ВВС Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны, сначала участникам был представлен брифинг о сценарии, ходе учений, правилах безопасности и оценивании, разъяснены поставленные цели.

В ходе учений были проверены и высоко оценены умения и способности пары вертолетов «Ми-17-1В» и соответствующих подразделений к выполнению авиаперевозок (перевозок грузов и войск, эвакуации раненых).