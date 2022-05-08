В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские защитники уничтожили два вражеских десантно-штурмовых катера типа «Раптор» и десантный катер типа «Серна» с зенитно-ракетным комплексом «Тор». Еще один «Раптор» существенно повредили.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.

В командовании отметили, что остров Змеиный становится уже «легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей оккупантов».

Точные удары по позициям захватчиков украинские бойцы наносили «Байрактарами».

Сообщается, что в ходе этих атак уничтожили 46 российских оккупантов. (УНИАН)