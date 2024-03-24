После уничтожения больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации «Азов» и «Ямал» в Черном море осталось только 7 десантных кораблей РФ. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что по итогам сегодняшнего ракетного удара у российских захватчиков в Черном море осталось всего 7 десантных кораблей, и это включая те БДК, которые были перегнаны с Балтийского и Северного флотов накануне вторжения в феврале 2022 года: