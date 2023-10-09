В Турции провели успешные испытания первого собственного катера-камикадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Мишень ушла на дно за считанные минуты.

Издание Savunma Sanayi ST пишет, что надводный дрон разработала турецкая компания ASELSAN. Перед испытаниями с корабля-мишени убрали все горюче-смазочные материалы, чтобы не навредить экологии.

Аналитики Defense Express отмечают, что это первый известный катер-камикадзе, который разработали в Турции и довели до этапа реализации «в металле» и успешных испытаний.