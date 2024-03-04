Беспилотник-камикадзе AZAT FPV (First Person View), разработанный в турецкой оборонной промышленности и позволяющий владельцу наблюдать за беспилотником своими глазами, готовится к службе. Об этом сообщает «Анадолу».

Компания Robit Teknoloji представила свои решения в области беспилотных летательных аппаратов на 8-й Дохийской международной выставке и конференции по военно-морской обороне (DIMDEX 2024).

AZAT весит около 2 килограммов (с полезной нагрузкой 800 граммов, может находиться в воздухе около 20 минут, может управляться на расстоянии 2,5 километра и передавать изображения.

Директор по развитию бизнеса компании Robit Technology Ибрагим Йигит Озбояджы рассказал корреспонденту АА о том, выставка прошла достаточно интенсивно и квалифицированно.

Отметив, что инициативы Турции в оборонной промышленности завоевали большой авторитет и престиж на международной арене, особенно в дипломатии, Озбояджы добавил: «В этот период острой международной конкуренции турецкая оборонная промышленность заняла предпочтительное положение как по качеству своей продукции, так и по своим техническим возможностям».

Подчеркнув, что оборонная промышленность вносит вклад в дипломатию и развитие альянсов, он добавил: «Оценивая событие в этих рамках, мы видим, что Катар занимает важное место как в качестве дружественной, братской и союзной страны, так и в качестве стратегического альянса. Выставка в Дохе – одна из самых значимых событий, учитывая как ее местоположение, так и участников ярмарки».