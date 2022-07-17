ВСУ уничтожили вражеские базы в Лазурном и Алчевске. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Утро не утро без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной «склад с селитрой и гуманитаркой». В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного», — говорится в сообщении. «Утро не утро без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной «склад с селитрой и гуманитаркой». В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного», — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что враг обустроил там штаб, казармы и склад, а после сильнейшего взрыва, вероятно, началась детонация боеприпасов.

В другом сообщении отмечается, что в Алчевске также уничтожена вражеская база.

«Во временно оккупированном Алчевске проходит вечеринка на «складах селитры и гуманитарки». Там Дядюшка Лэнд Лиз, Хлопок и Селитра устроили After Party для орков», — говорится в сообщении. (Корреспондент.нет)