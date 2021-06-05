Запрет на полеты стал лишь первой официально утвержденной мерой Евросоюза против Беларуси после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Как подтвердил глава Евросовета, в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в Беларуси . «Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют», — написал Мишель в Twitter. Эти ограничения могут быть утверждены уже на следующей неделе. В более отдаленной перспективе Беларусь может столкнуться и с санкциями против отдельных секторов экономики.