Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС, сообщает РИА Новости.
Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, «с полуночи субботы любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС».
В официальном решении Совета ЕС уточняется, что запрет не будет касаться гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов.
Запрет на полеты стал лишь первой официально утвержденной мерой Евросоюза против Беларуси после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.
Как подтвердил глава Евросовета, в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в Беларуси . «Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют», — написал Мишель в Twitter. Эти ограничения могут быть утверждены уже на следующей неделе. В более отдаленной перспективе Беларусь может столкнуться и с санкциями против отдельных секторов экономики.
Политическое решение по этим санкциям было принято главами государств и правительств ЕС 24 мая по итогам обсуждения Беларуси на саммите в Брюсселе.