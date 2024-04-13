Авиакомпания KLM из Нидерландов, Qantas из Австралии и Austrian Airlines из Австрии приостановили полеты над Ираном, а немецкая Lufthansa прекратила полеты в страну. Об этом перевозчики объявили в субботу, 13 апреля.

Нидерландский телеканал NOS объясняет, что решение было принято «из-за сигналов о неизбежности иранской атаки на израильские объекты».

Так, авиаперевозчик KLM заявил, что приостановил полеты как над Ираном, так и над Израилем, за исключением рейсов в Тель-Авив и обратно. «Мы внимательно следим за ситуацией», — отметили в нидерландской авиакомпании.

По той же причине полеты над Ираном приостановил австрийский перевозчик Austrian Airlines.

Об аналогичном решении объявила и австралийская компания Qantas. Она временно изменила маршрут полетов рейсов из Перта в Лондон «в связи с ситуацией на Ближнем Востоке», сообщил представитель перевозчика телеканалу SBS World News. Он уточнил, что путь пролегал через воздушное пространство Ирана, однако теперь будет осуществляться с технической посадкой в Сингапуре.

Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Тегеран и обратно до 18 апреля.