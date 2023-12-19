Российские авиакомпании рискуют лишиться еще 37 самолетов для совершения полетов за границу — после 20 декабря Высокий суд Ирландии может признать их угнанными и потребовать арестовать лайнеры, рассказали «Известиям» источники в авиаотрасли и Минтрансе РФ.

Речь идет о бортах, которые в разные годы приобрела европейская дочка Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Europe. После введения против нее санкций весной 2023 года организация попала под процедуру ликвидации, а все полномочия по управлению ее имуществом перешли к внешним управляющим. Ликвидаторы собираются распродать имущество компании, чтобы рассчитаться с кредиторами, отмечала ГТЛК в июне.

Для изъятия у ГТЛК 37 самолетов внешние управляющие инициировали судебный процесс в ирландском суде. Они настаивают на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность лизинговой компании, а также на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты, следует из определения суда.

Удовлетворение этих требований приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру как угнанные, предупредила ГТЛК авиационные власти и авиакомпании.

В Минтрансе по этому вопросу прошло совещание с участием министра транспорта Виталия Савельева, но ни к чему конкретному чиновники на нем не пришли, отметил источник. В ведомстве полагают, что, если суд удовлетворит требования ликвидаторов, российские авиакомпании не смогут использовать эти самолеты за рубежом.

На текущий момент доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний насчитывает 250 самолетов, говорит аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова. В случае принятия ирландским судом решения не в пользу ГТЛК он может сократиться на 15%.

«Аэрофлот» уже отменил зимнюю программу полетов в Дубай из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска из-за риска ареста лайнеров, отметил источник в правительстве. При этом в Минтрансе рекомендовали авиакомпаниям для нивелирования всех возможных рисков прекратить контракты с GTLK Europe и подписать долгосрочные контракты уже с российским юрлицом.

В теории спорные самолеты российских авиакомпаний могут летать за рубеж при наличии гарантий от принимающих стран, что они не будут задерживать суда, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Это могут быть «дружественные» страны, уточнил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. (moscowtimes.ru)