Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило хакерские атаки на сайты российских авиакомпаний и аэропортов, сообщает Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.

В среду, 12 июня, ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, созданная и контролируемая ФСБ) сообщила, что пользователи испытывают сложности с доступом к сайтам, приложениям и веб-сервисам авиакомпаний Nordwind, S7 и «Россия», а также аэропорта «Домодедово», производителя ПО для управления операционной деятельностью авиакомпании «АвиаБит» и некоторых туроператоров. Эти данные подтвердил мониторинговый сервис DownDetector.

Источники издания утверждают, что атаке также подверглись ресурсы аэропорта Гагарин в Саратове и аэропорта Южно-Сахалинска. В результате действий хакеров были задержаны некоторые авиарейсы, а находившимся в воздухе самолетам пришлось лететь на запасные аэродромы, пишет Kyiv Post.