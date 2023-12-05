Летевший из Казани в Москву пассажирский самолет успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник. Издание отмечает, что у самолета отказало управление системой стабилизации. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа.

Это уже шестой самолет российских авиакомпаний за неделю, который столкнулся с поломкой в воздухе. Так, в субботу борт Airbus А321 «Аэрофлота», летевший из Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение об экстренном приземлении было принято из-за отказа левого двигателя.

Также 2 декабря в тюменском аэропорту «Рощино» по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший из Ноябрьска в Уфу. 1 декабря вышли из строя сразу три самолета. Airbus A321 «Аэрофлота», летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. Утром того же дня в МЧС сообщили, что другой самолет «Аэрофлота» — Boeing 737 с 408 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято из-за срабатывания индикации о падении давления на одном из шести колес стойки шасси. В Новосибирске у самолета «ИрАэро» с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево.

Российские гражданские самолеты стали чаще ломаться после того, как санкции, введенные из-за вторжения в Украину, отрезали Россию от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Чтобы поддерживать самолеты в рабочем состоянии, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно производить ремонт судов, после чего они начали разбирать некоторые самолетов на комплектующие для обслуживания другой части своего парка.

С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), в результате чего самолеты часто летают неисправными, писал «Проект». По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось». (moscowtimes.ru)

