США через 10 дней после Евросоюза, запретившего поставки наличных евро в Россию, наложили эмбарго на ввоз долларовых банкнот.

По мнению аналитиков, запрет на поставку долларовых банкнот может быть более чувствительным, чем ограничение поставок евро, потому что доллар в среднем более популярен как средство сбережения среди населения, эту валюту чаще снимают для зарубежных поездок

Соединенные Штаты запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот, следует из указа президента США Джо Байдена. Запрет распространяется на все прямые или косвенные поставки номинированных в долларах банкнот из Соединенных Штатов, а также лицами США (гражданами и компаниями), где бы они ни находились, в адрес правительства России или любого лица, находящегося в России, говорится в указе.

Этот же документ запрещает американским лицам любое финансирование, гарантирование или содействие сделкам неамериканского (включая российское) лица с российскими резидентами, если такая сделка была бы запрещена непосредственно американцам. В начале марта о запрете на поставки в Россию банкнот евро объявил Евросоюз, сделав исключение для туристов и дипломатов. Данная мера стала частью очередного пакета санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

«Такой шаг может отозваться очень болезненно по той простой причине, что долларовые расчеты — это важная часть нашей жизни. Другое дело, что Россия частично отказалась от доллара за счет торговли с Китаем и странами Евросоюза. То есть эти санкции в случае их введения ударят не так больно, как было бы, скажем, пять лет назад. То есть подготовка к такому сценарию была частично осуществлена», — комментирует Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, наиболее уязвимым в этом случае окажется частный бизнес.

Что касается операций бизнеса, то финансовые поступления евро и доллара в безналичной форме пока не закрыты, поскольку экспорт и импорт сохраняются. Многие российские эксперты, отвечая на вопрос, хватит ли имеющейся наличной иностранной валюты для удовлетворения спроса населения, считают, что ЦБ хорошо все просчитал, вводя свои валютные ограничения, и сыграл на опережение, заранее сбив волну возможного валютного ажиотажа.

На фоне ужесточения западных санкций и высокого спроса на наличную валюту со стороны населения ЦБ ввел на полгода с 9 марта особый порядок ее снятия для населения, а с 10 марта — для бизнеса. Для граждан были введены лимиты на получение валюты с ранее открытых валютных счетов и вкладов в эквиваленте 10 тыс. долларов (все что свыше можно снять только в рублях). Независимо от иностранной валюты вклада наличные можно снять только в долларах. С новых вкладов иностранную валюту в этот период снять нельзя, также как и напрямую купить ее в банках. Для бизнеса лимит ниже — 5 тыс. долларов, но можно снимать не только доллары, но и евро, и фунты стерлинги.

Как отмечает экономист Вадим Ковригин, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов, то есть девять из десяти держателей валютных вкладов или счетов смогут при желании полностью вернуть свои деньги. Но возникает вопрос с евро, ведь этим решением Центробанка не предусмотрена выдача средств в единой европейской валюте. По сути, отличные от доллара валютные вклады будут выдаваться в рублях:

«Не думаю, что сейчас этот шаг резко подорвет доверие к банковской системе и приведет к оттоку денег из банков. Никто не захочет снимать деньги в рублях, когда они в евро и долларах. Пока эта мера какой-то паники не вызвала, зато в какой-то мере воспрепятствует оттоку капитала, который наблюдается на биржах. Сейчас при открытии валютных бирж по нескольку часов отсутствуют заявки на покупку российской валюты – только на продажу рубля и покупку долларов или евро. Остальные санкции пока гражданами страны не ощущаются», — заметил он.

Валютные ограничения Банка России, конечно же, ударили по рядовым вкладчикам. «Сначала запустили вклады в валюте под 7-8%. Люди принесли туда миллиарды долларов и евро. А потом им сказали «всем спасибо, все свободны!». В смысле — до сентября больше 10 тыс. долларов не снять наличными. После сентября тоже «бабка надвое сказала»», — говорит независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

И хотя финансовые власти утверждают, что львиная доля депозитов приходится на вклады меньше 10 тыс. долларов, а ставки по вкладам выросли до 24 – 25%, инфляция продолжит съедать накопления в банках свыше лимита. И это притом, что люди не могут выйти из вкладов для выбора более адекватных инвестиционных инструментов. По мнению финансистов, инфляция в России не уложится не то, что в 20%, но может даже превысить 40%. В такой ситуации банковские накопления будут стремительно таять.

Валютные ограничения рассчитаны на удержание рубля. Санкции США и Евросоюза и фактический отъем золотовалютных резервов лишили российский Центробанк возможности удерживать национальную валюту от обвала относительно стандартным путем — посредством валютных интервенций. В такой ситуации вся тяжесть блокировки российских ЗРВ ложится на плечи именно граждан. При этом немало вопросов к более чем странной политике Банка России. Почему Центробанк РФ прекратил за два года до вторжения России в Украину резервировать в золоте и не обезопасил «народный кошелек» от санкций, которые сложно назвать неожиданными? Ответа на этот вопрос до сих пор нет.

А ведь по сути, в преддверии войны денежные власти РФ фактически способствовали массовому вывозу валюты и драгметалла. В апреле 2020 года правительство России разрешило Минпромторгу выдавать производителям лицензии на экспорт металла на основе согласованного с Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. Кредитные организации, включая Банк России, устроили настоящую распродажу золота, накопленного в хранилищах. Только в 2020 году Россия увеличила экспорт золота в три раза, а банки продали 34,5 т слитков, сократив свои запасы золота почти на 40%. Наибольший объем экспорта приходится на Великобританию.

Минфин РФ сообщает, что за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонн — на вторичном производстве. То есть всего за январь-сентябрь в стране было произведено 256,54 тонны драгметалла, а экспортировано почти столько же — 240,5 тонн. Впрочем, такое продолжалось ровно два года. Почти все добытое в стране золото вывозилось в Лондон, куда ушла полученная за это валюта – загадка.

По оценкам аналитиков, политика резервирования обошлась России самое малое в 500 млрд долларов. Это без учета заблокированных Западом ныне резервов Банка России и вообще никак не включая отток капитала из страны особенно за два последних года. Примечательно, что на данный момент никто из руководства Банком РФ не привлечен к ответственности, а проблему с удержанием рубля решают за счет рядовых вкладчиков, запрещая снимать со счетов больше 10 тыс. долларов.

Напомним, что количество западных санкций к России уже превысило пять тысяч, приняты решения об отключении от SWIFT крупных российских банков, а также о замораживании золотовалютных резервов Центробанка, находящихся в иностранных ценных бумагах и на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках на Западе.