Шляпа императора Франции Наполеона I Бонапарта продана на аукционе за €1,9 млн. Организовавший торги аукционный дом Osenat сообщил, что это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном.

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1932000», – заявили организаторы.

Черная шляпа-двууголка, украшенная трехцветной кокардой, датируется примерно 1810 годом. Предполагается, что именно эту шляпу Наполеон носил на борту брига «Энконстант», когда бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году.