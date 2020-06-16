Вручение кинопремии «Оскар-2021» перенесли из-за коронавируса

Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы премии в понедельник.

«Академия кинематографических искусств и наук и телевизионная сеть ABC объявили, что 93-я церемония вручения премии «Оскар» будет перенесена на воскресенье, 25 апреля 2021 года. Решение принято из-за глобальной пандемии, вызванной COVID-19″, — сообщили организаторы премии.

Вручение премии было запланировано на 28 февраля 2021 года.

Как отметили президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Академии Дон Дон Хадсон, слова которых привели на сайте премии, «уже более века фильмы играют важную роль в том, чтобы утешать, вдохновлять и развлекать нас в самые мрачные времена». Они выразили надежду, что «продление срока подачи заявок на участие и перенос даты вручения премий позволит кинематографистам предоставить больше времени для завершения и выпуска своих фильмов».

Также перенесены сроки открытия Музея кинофильмов Академии, которое первоначально было запланировано на 14 декабря 2020 года, теперь музей откроется 30 апреля 2021 года. (interfax.ru)