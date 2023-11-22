Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча, которые были запланированы на 26 ноября, перенесены на 30 ноября. Об этом говорится в заявлении ОПЕК.

Заседание ОПЕК, назначенное на 25 ноября, также перенесено на 30 ноября. Причины переноса встреч организация не уточняет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия выразила недовольство в связи с уровнями добычи других стран-участниц ОПЕК+ и вела переговоры по объемам производства с членами альянса.

Цены на нефть на новостях о переносе заседания снижаются более чем на 4%.