Судебная драма «Анатомия падения» французской постановщицы Жюстин Трие победила сразу в нескольких номинациях при вручении Европейских кинопремий в Берлине в субботу, 9 декабря. Среди прочего, лента удостоена награды как лучший европейский фильм, а также за режиссуру, сценарий и монтаж.

Немецкая актриса Сандра Хюллер получила премию за лучшую женскую роль, исполненную в «Анатомии падения» — она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Хюллер была номинирована на Европейскую кинопремию также и за роль в фильме «Зона интересов», рассказывающего о жизни коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса и его семьи.

Сыгравший в «Зоне интересов» самого Хёсса немецкий актер Кристиан Фридель также выдвигался на премию как лучший актер. Однако победил в этой номинации датчанин Мадс Миккельсен за роль в фильме «Меч короля», а британская актриса Ванесса Редгрейв удостоена награды за вклад в киноискусство.

Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте «Сестринство бани по-черному» (режиссер Анна Хинтс). В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Мечты робота» Пабло Бергера, а в категории «Лучший короткометражный фильм» — «Hardly Working» австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.

Приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery — Prix Fipresci) достался британской драме «How to have Sex» (режиссер Молли Мэннинг Уокер).

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую часто называют «европейским Оскаром», была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 членов академии. (DW)