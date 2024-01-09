Главный приз на церемонии вручения «Золотых глобусов» забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Всего фильм получил пять наград из восьми, на которые номинировался.
Киллиан Мерфи, сыгравший знаменитого физика Роберта Оппенгеймера, который руководил созданием американского ядерного оружия, получил «Глобус» за свою работу. Роберт Дауни-младший — за лучшую роль второго плана, Кристофер Нолан — за режиссуру. Фильм также удостоился награды за лучший саундтрек.
В телевизионных номинациях первенство принадлежит сериалу «Наследство».
Тем временем фильм «Барби» получил награду за первые кассовые сборы, собрав по всему миру 1,4 млрд долларов
По две статуэтки получили фильмы «Анатомия падения», «Оставленные» и «Бедные-несчастные», одна досталась картине «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе.
Звезда фильма «Убийцы цветочной луны» Лили Гладстон получила «Глобус» за лучшую женскую роль в драматической картине.
Киран Калкин, сыгравший в сериале Романа Роя, получил награду за лучшую мужскую роль.
«Глобус» открыл сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением «Оскара» 10 марта, и соберет главных звезд после шестимесячной забастовки актеров и сценаристов в 2023 году. (bbc.com)