Главный приз на церемонии вручения «Золотых глобусов» забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Всего фильм получил пять наград из восьми, на которые номинировался.

Киллиан Мерфи, сыгравший знаменитого физика Роберта Оппенгеймера, который руководил созданием американского ядерного оружия, получил «Глобус» за свою работу. Роберт Дауни-младший — за лучшую роль второго плана, Кристофер Нолан — за режиссуру. Фильм также удостоился награды за лучший саундтрек.

В телевизионных номинациях первенство принадлежит сериалу «Наследство».

Тем временем фильм «Барби» получил награду за первые кассовые сборы, собрав по всему миру 1,4 млрд долларов