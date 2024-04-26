Депутат: «Если права нарушены, то важно их восстановить»

Юрист: «Предоставление компенсация вместо собственности — один из главных принципов международного права»

Социолог: «От раздела всенародной собственности населению ничего не досталось»

Не осталось ни одной государственной структуры куда бы не обратились за восстановлением своих прав около 1 млн граждан, имеющих на руках приватизационные чеки. Недовольные необоснованной приостановкой периода обращения приватизационных чеков в 2011 году, граждане заявляют о нарушении своих прав и протестуют против превращения государственных ценных бумаг в обычные бумажки.

По этому вопросу в прошлом году были поданы обращения в Конституционный суд (КС), но в конце года КС вынес решение об отказе в рассмотрении вопроса.

Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева Администрация главы государства направила официальное письмо в КС с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции.

Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, представители институтов гражданского общества и интеллигенции страны заявляют, что судьба граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, должна быть выяснена, и данная проблема должна быть быстро и справедливо решена.

Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев в беседе с изданием AYNA отметил, что было бы замечательно создать условия для повторного использования приватизационных чеков: «Есть немалое количество граждан, которые не могут воспользоваться приватизационными чеками. Подобное обстоятельство является нарушением их прав. В то время многие граждане сохранили свои приватизационные чеки и полагали, что в будущем они получат больше выгоды. С выводом из обращения чеков в 2011 году эти ценные бумаги обесценились. Полагаю, что это неправильно. Господин президент всегда говорил, что он рядом с гражданином и права гражданина не должны нарушаться. Если права были нарушены, то важным фактором является их восстановление. Поручения президента чиновникам и исполнительными органами даются в этом направлении».

«Приватизационные чеки были предназначены для того, чтобы граждане могли владеть имуществом, и, к сожалению, многие граждане не смогли эффективно использовать приватизационную долю. Полагаю, что можно пересмотреть этот вопрос и восстановить права граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки», — сказал депутат.

Рзаев считает, что либо приватизационные чеки можно вернуть в обращение, либо вместо этого выплачивать компенсации: «Я не очень разбираюсь в правовой стороне данного вопроса, поэтому мне сложно сказать, каким конкретно образом это должно решаться. Но, вероятно, чеки можно снова ввести в обращение. Или гражданам, у которого остались приватизационные чеки, можно выплатить компенсацию. Можно создать соответствующую комиссию и решить эту проблему в короткие сроки».

Юрист, профессор Фархад Мехтиев также считает важным восстановление прав владельцев приватизационных чеков. В беседе с AYNA он отметил, что после распада СССР встал вопрос о передаче гражданам части огромной собственности, находящейся в руках государства: «Поскольку модель азербайджанской экономики совместима с рыночной экономикой, необходимо было передать производство и сферу оказания услуг частному сектору. Потому что государство не могло этого обеспечить. Собственность в советское время принадлежала народу, поэтому, когда государственная собственность стала частной, согласно Конституции, в этой приватизации должен был участвовать народ — источник власти. Поэтому в первые годы независимости на повестке дня стояла приватизация. Для участия в приватизации гражданам были предоставлены приватизационные чеки».

«Не хочу вдаваться во все правовые подробности касательно приватизационных чеков. Сообщу, что эти чеки не являются обычными ценными бумагами, а более совершенными – они имеют около 8 защитных, отличительных знаков. При этом, согласно закону, государство не установило каких-либо сроков обращения приватизационных чеков. Наоборот, государство всегда считало возможным использовать эти чеки при приватизации. Правда, тогда срок обращения ограничили тремя годами, полагая, что приватизация завершится быстро. Это не относится к сроку действия чеков. Приватизационные чеки являются частью государственной собственности и имеют право собственности по своей сути. Поскольку это право собственности, то устанавливать для него срок обращения неправомерно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, приватизационная доля — это не право кредитора, а право собственности: «Право собственности не теряется с течением времени. Срока давности для его защиты в законодательстве не существует. Одним словом, лишение права собственности без компенсации недопустимо. Единственным исключением является конфискация имущества, незаконно вовлеченного в противоправное деяние, в случае нарушения прав. В других случаях возможно прекращение права собственности путем замены права собственности».

Мехтиев отметил, что предоставление компенсации за лишение имущества является одним из основных принципов международного права: «По этой причине изъятие приватизационных чеков, обращение которых ограничили на три года, а затем их обращение продлили четыре раза, без выплаты компенсации противоречит требованиям законодательства. Лишение граждан возможности использовать оставшиеся у них на руках чеки является незаконным. 29-я статья Конституции не делает различия между государственной и частной собственностью».

В свою очередь, руководитель «Движения за здоровое общество», социолог Эльчин Байрамлы сообщил AYNA, что процесс приватизации не был справедливым и прозрачным: «При переходе от социалистической республики к капиталистической вся собственность страны считались национальной собственностью и подлежала разделу между населением. Общая стоимость недвижимости на тот момент была рассчитана и распределена в виде приватизационных чеков в соотношении 7-миллионного населения страны.

С помощью этих имущественных долей граждане могли получить свою часть в разделенной собственности страны или участвовать в приватизации каких-то крупных объектов. Однако почти никому из простых граждан не удалось ничего приватизировать, вся приватизированная собственность страны перешла в руки богатых и чиновников. Стоимость приватизационных чеков составляла копейки, то есть на них можно было купить пачку сигарет. О приватизации даже самого маленького объекта посредством приватизациооных чеков не могло быть и речи».

«Богатые лица или чиновники, скупавшие чеки граждан по низкой цене, прибрали к рукам государственные предприятия, различные объекты и хозяйства. Если не ошибаюсь, по тогдашнему расчету, когда стоимость открытой к приватизации собственности страны делилась на население, стоимость приватизационной доли должна была составлять не менее 800 долларов. Однако эти чеки не стоили даже 8 манатов», — подчеркнул наш собеседник.

Этот подход он считает несправедливым: «Это конкретно означает, что от раздела общенародной собственности до населения ничего не дошло. Хоть какая-то земля досталась сельским жителям. Те, кто живет в городах, не могли получить и кусочка общей собственности, созданной их отцами, матерями, дедушками и бабушками».

Байрамлы уверен, что процесс приватизации провалился, и население ничего не получило из общего имущества страны: «Это грубое нарушение прав и нарушенные права граждан должны быть восстановлены. Справедливость должна быть восстановлена ​​в той или иной форме. Список тех, кто на тот момент ничего не получил при приватизации, должен быть сохранен, и им должна быть предоставлена имущественная ​​доля в виде акций из приватизируемого государственного имущества. В настоящее время практически все объекты и имущество в стране юридически и морально принадлежат гражданам. Считается, что это наследство предков у них насильно отобрали мошенники».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечении срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции.

При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходим отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенции и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, принятый позже в нарушение Конституции, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства!

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