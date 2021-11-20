Консилиум врачей, созданный при Минздраве Грузии, разрабатывает протокол вывода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из состояния голодовки, который он пройдет в Горийском госпитале, заявил, по сообщению «Спутник-Грузии», его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.

«У нас будет совещание государственного консилиума, где мы рассмотрим вместе с местными врачами схему лечения», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что сам процесс лечения будет долгим и на восстановление здоровья экс-президента понадобится время.

Саакашвили во время лечения будет находится в Горийском военном госпитале. После завершения процесса его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.

Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.

Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.