Врач Марадоны рассказал о состоянии аргентинца после госпитализации

Личный врач бывшего полузащитника и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о состоянии его здоровья после госпитализации. Комментарий Луке приводит телеканал TNT Sports.

Врач сообщил, что госпитализация Марадоны не была срочной. «Нахождение в клинике помогает ему. Он находится здесь, потому что сам захотел приехать. Его здоровье не было в опасности, поэтому мы приехали не в срочном порядке», — сказал Луке.

«Его госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма, — сообщил специалист. — Он хочет руководить своей командой уже в воскресенье. Марадона в порядке, если он сам захочет, то может покинуть больницу, его никуда не будут переводить».

Также Луке опроверг слухи о том, что госпитализация Марадоны связана с возвращением к употреблению наркотических веществ. «Я категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости, это может быть анемия. Не исключаю возможности того, что в воскресенье он все-таки будет на матче. Это была сложная для него неделя в эмоциональном плане, он испытывал сильное давление», — добавил врач.(ТАСС)