«Сабах» 13 октября проведёт в Баку матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против пражской «Славии». Для азербайджанского клуба встреча станет первой домашней игрой на этой стадии турнира и одной из ключевых в дебютной кампании: после поражения от «Манчестер Юнайтед» в первом туре команда получила возможность сыграть с соперником, который также начал турнир с поражения.

«Сабах» подошёл к Лиге чемпионов после продолжительной квалификационной кампании. Азербайджанский клуб последовательно прошёл валлийский «Нью-Сейнтс», финский КуПС, датский «Орхус» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Особенно сложным оказалось последнее противостояние. После поражения 1:2 в первом матче «Сабах» дома выиграл 5:2 в дополнительное время и по сумме двух встреч победил 6:4.

До выхода в общий этап клубу не удавалось пройти дальше третьего квалификационного раунда еврокубков. Поэтому нынешний сезон стал качественным скачком для «Сабаха», который впервые получил возможность сыграть среди 36 участников основной стадии Лиги чемпионов.

Квалификация одновременно показала сильные и слабые стороны команды. «Сабах» уверенно выглядел в Баку, где выиграл все три домашних матча отборочного турнира. В ответной игре с «Орхусом» команда после поражения 1:2 в Дании выиграла дома 4:0, а в решающем матче с «Хапоэлем» сумела отыграть дефицит в счёте и довести встречу до крупной победы. Эти результаты говорят о способности команды реагировать на неудачные первые матчи и выдерживать давление в решающих встречах.

Одновременно на выезде «Сабах» выглядел менее убедительно. Поражения от «Орхуса» и «Хапоэля» показали, что при необходимости играть без территориального преимущества команда становится более уязвимой. Этот фактор проявился и в Манчестере, хотя разница в классе между «Сабахом» и «Манчестер Юнайтед» была значительно больше.

В первом туре общего этапа английский клуб выиграл 4:0. «Сабах» старался не отказываться от атакующего футбола и периодически выходил из-под прессинга за счёт коротких передач и фланговых атак. Однако против более высокой скорости движения мяча и индивидуального мастерства соперника этого оказалось недостаточно.

При счёте 0:1 азербайджанская команда имела возможность сравнять результат, но не воспользовалась шансом. После этого «Манчестер Юнайтед» усилил давление и ещё до перерыва забил дважды. Во втором тайме англичане контролировали игру и довели преимущество до четырёх мячей.

Главный вывод из этой встречи для «Сабаха» связан не столько с результатом, сколько с необходимостью адаптироваться к темпу Лиги чемпионов. В квалификации команда часто сама определяла характер игры, тогда как в Манчестере ошибки при переходах из атаки в оборону и недостаток концентрации быстро обернулись пропущенными мячами. Против «Славии» повторение такого сценария может стать решающим.

Пражская команда также начала общий этап с неудачи. «Славия» дома уступила французскому «Лансу» со счётом 2:3. Чехи дважды выходили вперёд, но в концовке позволили сопернику перевернуть матч. Таким образом, перед вторым туром обе команды имеют по нулю очков, однако содержание их первых матчей было разным: «Сабах» столкнулся с одним из наиболее сильных клубов турнира, тогда как «Славия» упустила результат в игре, в которой рассчитывала на более благоприятный исход.

Для «Сабаха» это создаёт возможность сыграть более прагматично. Команде необязательно владеть мячом большую часть времени, но необходимо сохранять компактность между линиями и использовать пространство после отборов. В квалификации азербайджанцы уже демонстрировали способность быстро переходить в атаку, однако на уровне Лиги чемпионов цена потери мяча значительно выше.

Большое значение будет иметь и реализация. В Манчестере «Сабах» получил шанс изменить ход встречи, но не использовал его. Против «Славии» подобных эпизодов может быть немного, поэтому эффективность в завершающей стадии атаки станет одним из ключевых факторов.

При этом переоценивать нынешнее положение команд в таблице не стоит. В новом формате Лиги чемпионов клубы проводят по восемь матчей. Первые восемь команд общей таблицы напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с девятого по 24-е места продолжают борьбу в стыковом раунде. После одного тура разрыв между участниками минимален, поэтому даже ничья в Баку способна заметно изменить положение «Сабаха».

Дальнейший календарь делает матч со «Славией особенно важным. Азербайджанскому клубу предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Барселоной», «Наполи», «Арсеналом» и другими командами, которые обладают значительно большим европейским опытом и ресурсами. Поэтому именно встречи с соперниками из сопоставимой или близкой по уровню группы будут определять реальные турнирные перспективы дебютанта.

«Славия» в этом отношении является подходящим соперником для проверки. Пражский клуб обладает более значительным опытом выступлений в еврокубках, но уже показал, что способен терять контроль над игрой и пропускать в концовке. Для «Сабаха» это означает, что при дисциплинированной обороне и эффективных контратаках у хозяев будет возможность навязать борьбу.

Матч 13 октября станет для «Сабаха» первым домашним испытанием на уровне общего этапа Лиги чемпионов. Команда уже доказала, что способна проходить квалификационные раунды и выдерживать давление решающих матчей. Теперь ей предстоит показать другое качество — способность на протяжении 90 минут сохранять структуру и концентрацию против соперника, который не превосходит её настолько значительно, как «Манчестер Юнайтед».

Победа в Баку позволит «Сабаху» получить первые очки в истории участия в основном этапе Лиги чемпионов и значительно улучшить стартовое положение. Поражение, напротив, поставит команду перед необходимостью компенсировать потерю очков в матчах с гораздо более сильными соперниками. Поэтому встреча со «Славией» может стать одним из определяющих эпизодов европейского сезона азербайджанского клуба.

Автор

Заур Нурмамедов