Армения не сможет нигде найти таких же льготных условий по закупкам газа, какие сегодня предлагает Россия. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

По словам дипломата, пересмотр Ереваном союзнических отношений с Москвой может привести к потере действующих ценовых преференций на российский газ.

Калугин отметил, что в таком случае Армении придется покупать газ по рыночным ценам, а это создаст дополнительную нагрузку на бюджет. При этом если Ереван рассчитывает на финансовую поддержку со стороны Евросоюза, то она будет предоставляться в форме кредитов, что приведет к дальнейшему росту госдолга республики, который и так не маленький, добавил дипломат.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что закупки газа из любой другой страны обойдутся Армении в разы дороже, чем импорт российского топлива на льготноых условиях.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что республика будет закупать газ у разных стран — у России, Турции, Азербайджана, Ирана.