Ереван не делал никаких официальных заявлений о намерении разорвать связи с Москвой. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Известиям».

«До нас это не доходит, что они [Армения] планируют разорвать связи [с РФ], никаких официальных заявлений на этот счет не было», — сказал он.

Также Оверчук отметил, что Армения понимает, что нигде больше не получит преимуществ, которые ей дает членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)

«Те преимущества, которые экономике Армении дает членство в ЕАЭС, она нигде в другом месте не получит. В руководстве страны это понимают. Там люди умные. Поэтому мы также видим заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые им делаются на Высшем Евразийском экономическом совете, на Евразийских межправсоветах. Это всегда очень акцентированные слова поддержки экономической повестки ЕАЭС. Это мы видим», — отметил он.

Оверчук напомнил, что в 2024 году Армения председательствует в ЕАЭС, заседания Совета Евразийской экономической комиссии ведет армянский вице-премьер Мгер Григорян. «Постоянно мы находимся в контакте по многим вопросам, в том числе и по вопросам двусторонней повестки. С армянскими коллегами работа в ЕАЭС идет очень конструктивно», — заключил зампредседателя правительства РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время выступает с критикой отношений с Москвой. В частности, он приостановил участие Еревана в работе совместного оборонительного союза — ОДКБ, а также прекратил продолжавшуюся с 1992 года работу российских пограничников в столичном аэропорту.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча Армения — ЕС — США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.