Во вторник, 6 октября, коллегия Европейской комиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политики перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды», заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам заседания еврокомиссаров в Страсбурге.

Еврокомиссия предлагает пакет изменений в основные правила Евросоюза, чтобы иметь возможность принять в свой состав новых членов.

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», — сказала она.

По ее словам, это, например, касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения.

Первое обсуждение на высоком уровне по поводу предложений состоится на заседании Европейского совета 15–16 октября. Планируется, что Европейский совет поручит Еврокомиссии разработать соответствующие проекты законодательства и представить их на рассмотрение столиц государств-членов.