В Армении начали тестировать скафандры и роботов для будущих марсианских миссий, сообщила газета Bild.

Издание отмечает, что рельеф Армении, по мнению исследователей, напоминает Марс, поэтому именно там ученые решили проводить тесты. Речь идет об окрестностях села Армаш на границе с Азербайджаном и Турцией, ученые пробудут там до начала апреля. До сих пор это село было известно в Армении особо вкусными помидорами и арбузами, в сводки мировых агентств оно попало впервые.

Специальные роботы должны просканировать местность и создать трехмерную карту. Две женщины и четверо мужчин тестируют новые виды скафандров и взаимодействие с роботами в абсолютной изоляции. Скафандры, которые тестируются, рассчитаны на температуру до минус 133 градусов — правда, эту функцию в Армении проверить невозможно.

Исследование проводят сотрудники Вюрцбургского университета Германии при участии Австрийского космического форума и Армянского космического агентства.

Всего в миссии, получившей название «Амади-24», задействовано более 200 ученых из 26 стран. (NEWSGEORGIA)