Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе горные породы, которые могут содержать следы давно вымершей жизни.

Эти камни происходят из пересохшего русла реки в кратере Езеро, образовавшемся примерно 3,7 миллиарда лет назад, где когда-то текла вода. Учёные нашли в них микроструктуры, богатые фосфатами и сульфидами железа — веществами, которые на Земле образуются, когда микроорганизмы разлагают органический материал, сообщает Bild.

«Это тот паттерн, который мы ожидали бы увидеть, если бы его создало что-то биологическое», — сказал Ники Фокс, научный директор NASA.

NASA подчёркивает, что это ещё не доказательство жизни, а лишь потенциальный кандидат для дальнейшего изучения:

«Всё, что мы можем сказать: одной из возможных причин может быть микробная жизнь, но могут существовать и другие процессы, которые породили эти признаки», — объяснил геолог Джоэл Хуровиц.

Поэтому решающим будет всесторонний анализ в земных лабораториях. Perseverance собрал уже 30 проб, ещё шесть планируется взять, часть проб отложена на поверхности про запас — на случай, если техника на борту выйдет из строя.

Perseverance передвигается по Марсу с 2021 года, оснащённый буром и контейнерами для проб. Он не может напрямую доказать наличие жизни, но собирает материал в самых перспективных местах. Возвращение образцов на Землю планировалось в начале 2030-х, однако из-за высокой стоимости миссии (11 млрд долларов) перенесено на 2040-е годы.

«Это самый убедительный кандидат на следы древней жизни из всех, что мы видели до сих пор. Было бы невероятно, если бы мы смогли доказать, что эти признаки действительно произошли от чего-то живого на другой планете. Но даже если нет — это ценнейший урок о том, как природа способна нас обманывать», — добавил Хуровиц.