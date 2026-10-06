С участием спецназа Азербайджана, Узбекистана и Турции проведены многонациональные совместные учения Сил специального назначения «Вечное братство – V».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В учениях, состоявшихся в Узбекистане, азербайджанские военнослужащие достойно представили нашу страну, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки и профессионализма.

В ходе учений, цель которых состояла в укреплении безопасности и стабильности в регионе, а также развитии военного сотрудничества, основное внимание было уделено обмену опытом между подразделениями специального назначения братских стран и повышению слаженности при планировании и проведении совместных операций.

В соответствии с планом, участники отработали задачи по ведению боевых действий в горной местности и населённых пунктах, проникновению в тыл условного противника, выполнению разведывательно-поисковых задач, захвату важных объектов, освобождению заложников в ходе антитеррористических операций и охране стратегических объектов, в дневное и ночное время были выполнены стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, снайперских винтовок и специальных средств.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекпер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом мероприятия вместе с руководством учений, высоко оценил навыки и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.

В заключение состоялась церемония награждения группы военнослужащих, отличившихся при выполнении поставленных задач, было сделано фото на память.