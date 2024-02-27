Задержка с уведомлением президента США и других руководителей страны о январской госпитализации министра обороны Ллойда Остина была вызвана ограничениями на разглашение информации о частной жизни и нерешительностью персонала Пентагона.

К такому выводу пришла внутренняя проверка Министерства обороны США.

Остин был госпитализирован в связи с осложнениями после операции по поводу рака простаты.

Проверка, проведенная подчиненными Остина, практически снимает вину с сотрудников военного ведомства за секретность, окружавшую его госпитализацию, в ходе которой он несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

В заключении по итогам проверки прямо говорится, что «не было обнаружено никаких признаков злого умысла или попыток ввести в заблуждение». (Голос Америки)