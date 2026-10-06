EMIN и Roza Zərgərli выпускают совместную песню «Кружева»

Теперь дуэт доступен на всех музыкальных площадках: https://bnd.lc/kruzhevaer. Live-премьера песни состоялась в июле на музыкальном фестивале DREAM FEST в Sea Breeze.

Выступление особенно понравилось зрителям, и артисты решили записать версию для digital-платформ, сообщает #.

Летнее настроение песни «Кружева» продлевает теплые осенние дни. Слушайте легкую романтическую мелодию в кругу любимых людей.

История песни продолжится уже в кадре: EMIN и Roza Zərgərli сняли клип https://youtu.be/ALC85VM4DKs?si=jNDDT7h4ZvgkSrkw.

Живописная природа, теплый свет и очень красивая атмосфера — получилось именно то настроение, которое хотелось передать этой песней.