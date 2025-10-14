Азербайджан, Россия и Иран договорились о создании совместной рабочей группы по автомобильным перевозкам.

Об этом говорится в итоговом коммюнике трехсторонней встречи представителей правительств.

Согласно документу, в рабочую группу войдут представители таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев плана действий по реализации запланированных мероприятий.

Участники встречи с удовлетворением подчеркнули подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам.

Напомним, трехсторонняя встреча высокопоставленных представителей правительств состоялась накануне в Баку. Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, российскую вице-премьер Алексей Оверчук, иранскую — министр дорог и городского развития Фарзана Садег.