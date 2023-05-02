Главные герои стадионного инди-рока последнего десятилетия Imagine Dragons впервые выступят в Баку.

Шоу состоится 2 сентября в Baku Crystal Hall и пройдет в рамках мирового тура, которое стартует в конце июля, сообщает #.

Imagine Dragons последние годы переосмысливают рок и то, каким он должен быть в 21 веке — билеты на их концерты по всему миру распродаются за считанные часы, а их песни-гимны бьют рекорды на каждом шагу. Четверка из Лас-Вегаса уверенно утвердилась в статусе одной из крупнейших рок-групп в мире — обладатели Грэмми, с 66 миллионами проданных копий альбомов, 55 миллионами прослушиваний цифровых релизов и 110 миллиардами прослушиваний, они — единственная группа в истории, четыре сингла которой получили статус RIAA Diamond, а именно: «Radioactive» (14-кратно платиновый), «Believer». (10-кратная платина), Demons (10-кратная платина) и Thunder (10-кратная платина). С момента появления в 2009 году Imagine Dragons пять раз подряд дебютировали в десятке лучших в Billboard Top 200 с Night Visions [2012] (7-кратно платиновый), Smoke + Mirrors [2015] (платиновый), Evolve [2017] (тройной платиновый), Origins [2018] (платиновый) и Mercury — Act 1 [2021].Они сотрудничали со всеми, от Кендрика Ламара, Лил Уэйна и Виз Халифа до Avicii и кинокомпозитора Ханса Циммера.

Imagine Dragons остаются одной из самых коммерчески успешных рок-групп. Им принадлежат три лучшие рок-песни десятилетия по версии Billboard: «Believer», «Thunder» и «Radioactive» — которые (как и новый материал), конечно же, будут исполнены на азербайджанском шоу, вместе с многотысячной аудиторией в Баку.

Миллионы людей по всему миру любят группу за их концерты, заряженные невероятной энергией и за зрелищные и незабываемые шоу. Концерт 2 сентября в Baku Crystal Hall – это шанс для всех, кто следит за самыми важными мировыми событиями, убедиться, что Imagine Dragons не зря называют называют одной из лучших групп современности, а их концерты — приключением, которое должен испытать каждый.

Как сообщили # организаторы концерта, билеты поступят в продажу с 4 мая.