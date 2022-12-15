Сейчас Кура переживает не лучшие времена, отчего страдает ее фауна и население, проживающее неподалеку. На сегодняшний день в ней наблюдается резкий спад воды. Это, а также строительство там дамбы, вызывает большую обеспокоенность местных рыбаков. Так, в начале месяца рыбаки Нефтчалинского района провели акцию протеста, будучи обеспокоенными, что это лишит их возможности заниматься рыболовством. По их мнению, дамба помешает морской рыбе идти на нерест. Также они считают, что качество воды из Куры, которую используют для питья, ухудшилось после работ на реке, проведенных МЧС – дельту реки заполнила морская вода, что привело к существенному повышению уровня ее солености.

По поводу обмеления и строительства дамбы на днях высказался заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов. Он заявил oxu.az, что в период обмеления в летние месяцы уровень Куры падает и воды Каспия поступают в дельту реки. Это приводит к повышению солености воды в части реки, протекающей через территорию Сальянского и Нефтчалинского районов. В связи с этим в последние годы наблюдаются сложности с питьевой водой в этих районах.

«Для предотвращения этих проблем на территориях вблизи Каспия, в основном в руслах Куры и Бала Куры, возводятся промывочные сооружения. Речь идет о земляных дамбах, расположенных на высоте 20 см над уровнем моря. После строительства этих дамб не будет никаких проблем в связи с течением Куры в Каспий. Просто в период обмеления морская вода не сможет поступать в дельту реки», – говорит он.

По его словам, при строительстве сооружения соблюдены все экологические требования, и она не станет проблемой для миграции рыб и другой живности.

Эколог Алигейдар Мамедов заявил в беседе с # о том, что то, что люди сотворили с Курой, можно охарактеризовать только словом «кошмар». Это стало причиной не только уничтожения рыбных запасов, но и разрушения сельского хозяйства, быта людей, живущих вблизи реки.

«Вот к чему привела неправильная человеческая деятельность – это начало большой экологической катастрофы. Но этого никто не хочет признавать. Так, МЧС при помощи землесосных судов убрало песок, дноуглубительные работы стали причиной заполнения реки морской водой. Человек начал считать себя умнее природы. Уровень воды в Куре тысячелетиями повышался и понижался. Она несла с собой пресную воду, почва увлажнялась, потому там всегда была растительность. Люди, зная об этих особенностях Куры, не строили дома прямо возле реки.

Сейчас соленая вода хлынула в Куру на много километров, почва перестала увлажняться пресной водой и началась ее деградация. В результате все биоразнообразие местности пострадало, земля стала оскудевать. Сейчас собираются возвести дамбу на Куре. Но это может быть второй катастрофической ошибкой. Если рыба не сможет идти в Куру на нерест, это приведет к тому, что ее станет очень мало. Надо учесть, что даже невысокая дамба – препятствие для морской рыбы. Понятно, что дамбы хотят построить, чтобы морская вода не попадала в Куру, но если это так необходимо, нужно продумать все до мелочей. Работы необходимо закончить до конца марта, так как в апреле рыба идет уже на нерест. В процессе завершения строительства нужно оставить проходы для рыбы, что сделать просто. Рыбные каналы должны очень строго охраняться государством от браконьеров. Но вообще считаю, что нужно создать проект, схемы, для этого должны быть консультации Министерства экологии и природных ресурсов с представителями экологических организаций», – делится Мамедов.

Эколог Фикрет Джафаров отметил, что строительство Мингячевирской ГЭС практически перекрыло проход рыбы, которая шла на нерест в горные реки. У нас два вида рыбы, которые в свое время там нерестились – осетровые и каспийский лосось. Сейчас ниже Варваринской дамбы фактически мест нереста для этих рыб нет. Поэтому были построены заводы, где их искусственно разводят и выпускают в Каспий. В связи с этим, по его словам, нет причин говорить о том, что строящаяся дамба перекроет пути нереста, процесс и так был остановлен уже давно.

Сегодня на Куре находится три крупных водохранилища с дамбами. Вообще, в мире уже давно идет мощное движение «Нет дамбам», так как они меняют гидрологический режим рек и их прорыв при землетрясениях, очень сильных наводнениях, может привести к техногенной катастрофе.

Наши реки, как говорит Джафаров, являются горными, и несут во время паводка твердые породы, строительство на них даже небольших водохранилищ не имеет смысла, так как уже через короткий период дно водохранилища будет заполнено твердыми породами и уровень воды резко сократится. Потому малые нерусловые водохранилища являются приоритетными, они могут аккумулировать до 60% воды и использоваться для орошения.

Что касается строительства земляных дамб для предотвращения попадания воды из моря в Куру, то воды Куры мутные и несут глину, песок, и такую дамбу вскоре затянет илом. Это может создать условия для заболачивания территории. К тому же земляная дамба не останавливает инфильтрацию подземных вод, которые тоже соленые, потому ее строительство, особенно в нижнем течении Куры, довольно спорное решение.

Говоря о проблеме дефицита питьевой воды, эколог подчеркнул, что воду из Куры вообще лучше не пить из-за ее загрязнения. Есть государственная программа обеспечения питьевой водой, и сейчас Сальянский район практически полностью обеспечен чистой питьевой водой.