Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ «проведет тщательную проверку» после того, как немецкие экологи заявили о необходимости приостановить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал представитель регулятора, сообщает ТАСС.

«Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — говорится в заявлении регулятора.

Пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) также отметила в комментарии РИА Новости, что апрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ по проекту.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.