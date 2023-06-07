Финская энергетическая компания Fortum и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании для совместного планирования строительства новых АЭС в Швеции и Финляндии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте финской компании.

«Нашими стратегическими приоритетами являются обеспечение надежной чистой энергии и стимулирование декарбонизации в промышленности стран Северной Европы. Мы рады расширить наше сотрудничество и изучить потенциал и предпосылки для строительства новых АЭС в Финляндии и Швеции вместе с Westinghouse Energy», — отметила исполнительный вице-президент по вопросам атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем.

Сообщается, что меморандум поможет компаниям провести предварительную оценку ситуации в сфере атомной энергетики на территории Швеции и Финляндии. Конкретные инвестиционные решения будут приняты позднее.

В настоящее время доля ядерной энергетики составляет примерно 30% энергоснабжения Швеции. В стране действуют шесть реакторов на трех АЭС — в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе.

На территории Финляндии расположены АЭС «Ловииса» и «Олкилуото». На их долю приходится около 44% выработки всей электроэнергии в стране. Проект строительства третьей АЭС «Ханхикиви-1» был отменен в мае 2022 года из-за участия в нем российской госкорпорации «Росатом».