Правительство Великобритании выдало окончательное разрешение на строительство атомной электростанции Sizewell C стоимостью 38 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд).

Об этом сообщает The Guardian.

Властям будет принадлежать 44,5% проекта, канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec — 20%, энергетической компании Cetrica Plc — 15%, инвестфирме Amber Infrastructure Group Ltd — 7,5%. Французская EDF будет владеть 12,5% проекта.

Основное долговое финансирование для строительства новой АЭС предоставит Фонд национального благосостояния Великобритании. Французское экспортное кредитное агентство предоставит гарантию по долгу электростанции в размере 5 млрд фунтов.

Отмечается, что проект Sizewell C является копией строящейся в Великобритании электростанции Hinkley Point C в графстве Сомерсет, стоимость которой уже превысила 40 млрд фунтов.

Ожидается, что новая АЭС обеспечит электроэнергией 6 млн домохозяйств.